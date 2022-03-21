عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة سيدة تعمل فى ورشة كاوتش

جدة - نرمين السيد - فى رد فعل سريع، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجابته للسيدة جيهان منصور، التى تعمل فى ورشة للكاوتش، لعمل مشروع لها، وذلك للإنفاق على أسرتها وأسرة شقيقها الذى توفى بالسرطان.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: "كان صعب عليا أوى أسمعك بتقولى عاوز أكلمه ومكلمكيش، مقدرش، ليا الشرف". وتابع: "أنا بشكرك على اللى أنتى بتعمليه على عينى كل طلباتك ماتشيليش هم، بشكرك على اللى ربتيهم وأجرك كبير عند ربنا".

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