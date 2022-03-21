الرئيس السيسى: هناك 5.7 مليون طن غلال فى الصوامع.. ونتوسع فى زراعة القمح

جدة - نرمين السيد - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من محصول القمح، وذلك خلال مداخلته على قناة cbc، مع الإعلامى عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر".





وقال الرئيس السيسى، خلال مداخلته، إن الصوامع تحافظ على 15 أو 16% من الفائض فى القمح سنويا، متابعا: "الصوامع كويسة ومفيهاش قوارض". وأضاف الرئيس، أن هناك 5.7 مليون طن غلال فى الصوامع، ونتوسع فى زيادة محصول القمح، وسيكون هناك زيادة بمعدل مليون فدان خلال العامين المقبلين.

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