عاجل..الرئيس: نوسع حاليا فى إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة تحاول التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية حاليا، لتواكب التطورات التى تحدث فى العالم، وتخفف آثارها على الطبقات الاجتماعية وخصوصا من متوسطى الدخل والأسر الفقيرة.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج من مصر، والمذاع على قناة سى بى سى الفضائية.

وكشف الرئيس أن التطورات التى تحدث فى العالم حاليا "مش بأدينا لكن تأثيرها علينا.. العالم بقى متصل ببعضه ومفيش دولة منفصلة عن التانية".

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