/687065/ميدو-عمر-جابر-بيحتفل-بإنضمامه-لمنتخب-مصر-بتسجيل-هدف-في-مرماه

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول الأحداث على الساحة الرياضية مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المجور ببرنامج "الريمونتادا": "عمر جابر بيحتفل بإنضمامه لمنتخب مصر بإنه أحرز هدف في مرماه لصالح أهلي طرابلس".

وأكمل: " ولكن عمر جابر لاعب مميز ويستحق الإنضمام لمنتخب مصر، واي حد بيغلط ويسجل في مرماه".

وعن فوز المصري على القطن الكاميروني قال: "معين الشعباني عنده خبره في أفريقيا وأنا سعيد بوجوده في الدوري المصري لأنه مدرب مخضرم".

وزاد: "المصري أصبح عنده فريق هو عايز أيه، والمنظومة كلها بشتغل وعارفه هي عايزه توصل لأيه، ويقدموا مستوى مميز وماشيين بخطى ثابته في الكونفدرالية".

وأردف: "حلم حياتي إني أسفر 20 لاعب مصري لأوروبا ويلعبوا في أقوى المستويات حتى لو هدفع فلوس من جيبي".

ميدو: أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في أفريقيا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الفترة الأخيرة بالقلعة البيضاء والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": لو أنا مسئول في الزمالك كنت سأضع نتائج وإحصائيات الفريق بأفريقيا في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر وليس الأهلي فقط".

وزاد: " الزمالك لم يقدم المطلوب منه في دوري أبطال أفريقيا، وكان يجب أن يكون وضع الفريق مختلف ، ولا يصح أبداً أن يخرج الزمالك للعام الثاني بهذه الطريقة".

وأردف: "أي حد ناوي يقطع في لاعيبة المنتخب أو اختيارات كيروش مش وقته، لازم كلنا نقف ورا الجهاز الفني وكيروش حتى مبارتين السنغال الفارقتين".

وأختتم قائلاً: "تأخر الحكام أصبح أمر معتاد في مباريات الناشئين وماتش "زد و الشيخ زايد" تأخر لمدة ساعة، وهذا لا يصح أن يحدث".

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.