«سيباه من زمان».. ديانا هشام تحذر من استغلال علامة تجارية لاسمها

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دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة ديانا هشام

أزمة ديانا هشام

حذرت الفنانة ديانا هشام من التعامل مع إحدى العلامات التجارية التي تستغل اسمها، وذلك عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت ديانا هشام في الستوري: “بخلي مسئوليتي من أي شيء يخص براند Dai fashion، أنا بخلي مسئوليتي التامة منه وأنا سيباه من زمان ومش مسئولة عن أي ماتريال”.

ديانا هشام رمضان 2022

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ديانا هشام ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، بأكثر من عمل، حيث انضمت لأبطال مسلسل عالم تاني للفنانة رانيا يوسف التي تجسد دور شقيقتها.

ويضم مسلسل عالم تاني في بطولته كلا من رانيا يوسف، وديانا هشام، تميم عبده، أيمن عزب، مروة عبد المنعم، سميرة صدقي، ونضال الشافعي، وفريال يوسف، وحسام فارس، وفراس سعيد، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف إسلام محمود يوسف.

مسلسلات شهر رمضان 2022

وتظهر ديانا هشام أيضًا ضمن مسلسل مين قال للفنان جمال سليمان، الذي يعرض عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية في رمضان 2022، بجانب منصة شاهد الرقمية.

وتقدم ديانا هشام شخصية ابنة الفنان جمال سليمان، وأخت الفنان أحمد داش، ويشاركهم في بطولة العمل كلا من جمال عبد الناصر، هنا داود، أميرة أديب، والإخراج لـ نادين خان.

وتدور أحداث مسلسل مين قال الذي كان يحمل اسم “فوق الـ 18”، ضمن إطار اجتماعي مليء بالإثارة والكوميديا حيث تتمحور أحداث العمل حول مجموعة من الشباب الذين تتخطى أعمارهم الـ 18 عام وتسلط الضوء على الأزمات والعقبات التي تواجههم.

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ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة ديانا هشام حاليًا الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ويشاركها البطولة كلا من سيد رجب، مدحت صالح، سوسن بدر، نرمين الفقي، محمود حجازي، ولاء الشريف، محمد عادل، نور محمود، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، أحمد صيام، وآخرين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.