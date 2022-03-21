/687060/حمو-بيكا-بيقل-قيمتي-وأوبريت-ست-عظيمة-انتاجي-تصريحات-عمر-كمال-في-الحكاية

تحدث مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن تفاصيل أوبريت «ست عظيمة»، الذي قدمها هدية لكل الامهات تزامنا مع عيد الأم، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، واستغل أديب وجود عمر كمال معه ليسأله عن علاقتها بحمو بيكا بعد الخلاف الكبير الذي نشب بينهم.

دوت الخليج يرصد علاقة عمر كمال بحمو بيكا وتفاصيل أوبريت ست عظيمة

كشف عمر كمال عن إنقطاع علاقته بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، فقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: ««علاقاتي مع حمو بيكا في النازل لانه ديما يهيني ويقل مني والموضوع بقى مستفز، فكفايا قلة قيمة».

تفاصل أوبريت ست عظيمة

وعن أوبريت «ست عظيمة»، قال عمر كمال: «فكرة الكليب بتدور على إن أنا أخ كبير وشيماء أختي أصغر مني ومحمد أسامة وكل واحد بيتكلم عن دور أمه معاه، والأغنية تصدرت تريند اليوتوب، والأغنية من إنتاجي». وتابع كاشفة عن أعماله القادمة: «هعمل حاجة ان شاءالله في رمضان وعندي حفلة في جزيرة ملطلة وفي السويد وفرنسا لحد يوم رمضان».

كلمات أغنية «ست عظيمة»

وتقول كلمات الأغنية: أمي غير… أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها معاها للنفس الأخير أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

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