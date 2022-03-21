نشرة أخبار الفن: تشييع جثمان زكي فطين عبد الوهاب.. تصريحات هشام المليجي في برنامج كلام الناس.. وهذه أبرز اللقطات في حفل موركس دور

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شهد المجال الفني اليوم الأحد الموافق له 20 مارس، العديد من الأحداث المهمة، التي تتراوح بين الحزينة والسعيدة، إلى جانب أنعقاد عدد من الأحداث المهمة وتكريم العديد من الفنانين في مهرجانات عربية، وكل هذا نرصده لكم في نشرة أخبار الفن.

دوت الخليج يجمع لكم أهم ما طرأ على الوسط الفني في مصر والوطن العربي في هذه النشرة

دفن زكي فطين عبد الوهاب

توفى صباح اليوم الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد إنهزامه أمام مرض السرطان الذي أتاه للمرة الثانية، وهذه المرة كانت في المخ، وأكد أحد المصادر المقربة له في تصريح خاص بموقع دوت الخليج، أن الراحل كان يشعر بقرب وفاته، وأنه أوصى ألا يُقام عزاءًا له، ويقتصر العزاء على الدفن.

دُفن جثمان الراحل زكي فطين في تمام الساعة 6 مساء اليوم، بعد أن تأجل من الساعة 4 عصرًا لاستكمال الأوراق المطلوبة للدفن، وحضر لتوديعه عدد من الفنانين وكان أولهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم.

ويجز يدعم اللاجئن ويدعو الجمهور للإهتمام بهذا الملف

وجه مغني الراب الشهير ويجز رسالة إلى جمهوره والعالم كله، عبر خاصية story التابعة للحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "ليه موضع اللاجئين ده مش يتناقش ولا بيتسلط عليه الضوء اتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضة"، وجاء ذلك بعد طرحه أغنية بعودة يا بلادي التي ذهبت أرباحها لصالح اللاجئين في مخيم الزعتري في الأردن.

سلوى عثمان تشكر نقيب الممثلين على الاهتمام بوالدها

قدمت الفنانة سلوى عثمان جزيل الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاهتمامه بوالدها أثناء الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وأيضًا الفنانة نهال عنبر من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: " كل الشكر لنقيبنا المحترم والفنان القدير.. د. أشرف زكي علي اهتمامه ومتابعته للوعكة الصحية اللي مرت بوالدي الفنان القدير عثمان محمد علي".

وأضافت: " كل الشكر للفنانة الرقيقة نهال عنبر والفنان الجميل منير مكرم علي إهتمامهم بوالدي وحالته الصحية وكل الشكر لكل الزملاء الفنانين وكل الصحفيين في مختلف المواقع علي إهتمامهم وسؤالهم عن صحة والدي".

وطمأنت الجمهور على التطورات الصحية للفنان محمد عثمان وقالت: " بابا الحمد لله دلوقتي أحسن.. دعواتكم وإن شاء الله يقوم بألف صحة وسلامة يا رب العالمين".

تصريحات هشام المليجي في برنامج كلام الناس

حل اليوم الفنان هشام المليجي في ضيفًا على برنامج كلام الناس، وصرح من خلاله عدد من التصريحات بخصوص الأزمة التي كانت بينه وبين رانيا شاهين قريبًا، وتفاصيل عن حياته الشخصية، وقال:

- مش باتابع مع دكتور نفسي، وانا اللي بدي زملائي نصايح في حياتهم.

- باكتب في جريدة روز اليوسف وبلحن أغاني، وباسعى عشان أكون فيلسوف.

- الناس أما تقول المليجي بيفتكروني إبن الفنان محمود المليجي، ودا ظلمني.

- راضي بمشواري وحاسس إني مش ناقصني حاجة، واكتشفت إن الجمهور بيحبني جدا.

ناهد السباعي سفير لمبادرة شارع أليف

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها باختيارها كسفيرة لحملة شارع أليف، التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الرفق بالحيوان وتعليم الأطفال الطريقة الأصح في التعامل معهم، خلال المؤتمر الأول الخاص بالحملة، وهي مبادرة خيرية غير هادفة للربح، نشأة تحت رعاية عدد من الوزارات في مصر، وهم: الثقافة، الزراعة والتخطيط، إلى جانب حزب العدل.

مؤتمر التميز والجودة في السعودية

كرَّم مؤتمر التميز والجودة في السعودية عدد من الرموز المصرية، ومن بينهم ممثلين ومطربين ولاعبي كرة القدم، ومن بينهم فارس المسرح الفنان محمد صبحي، والفنان الكبير سيد رجب، اللذين حضرا المؤتمر وأستلما التكريم بأنفسهم.

حفل الميركس دور

أنطلق اليوم الدورة الأولى لحفل الجوائز الأضخم "الموركس دور انترناشيونال" في دبي تحت شعار "مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي 2000/2022، وتم تكريم العديد من نجوم العرب، من بينهم الفنانة أحلام التي فازت بجائزة أفضل نجمة غنائية، وحصل الفنان الإماراتي حبيب غلوم على تكريم خاص.