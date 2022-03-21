مسلسلات شهر رمضان 2022 .. لمى كتكت تكشف لـ دوت الخليج كواليس التعاون مع مصطفى شعبان

/687058/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--لمى-كتكت-تكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-التعاون-مع-مصطفى-شعبان

تشارك الفنانة الشابة لمى كتكت ضمن الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل دايمًا عامر، الذي يأتي ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 .

دوت الخليج تكشف تفاصيل شخصية لمى كتكت في رمضان 2022

مسلسلات شهر رمضان 2022

انضمت الفنانة لمى كتكت إلى بطولة مسلسل دايمًا عامر للفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه عبر شاشة قناة ON الفضائية.

وتحدثت لمى كتكت في تصريح خاص لـ دوت الخليج عن تفاصيل شخصيتها بمسلسل دايمًا عامر، قائلة: “أجسد شخصية طالبة ودوري جديد عليا في دايمًا عامر وسيكون مفاجأة للجمهور واتمنى ينال إعجابهم”.

لمى كتكت في رمضان 2022

وأوضحت أنها المرة الثانية التي تتعاون فيها مع الفنان مصطفى شعبان، لافتة إلى أن اللوكيشن والكواليس ممتعة وهناك تعاون.

يشار أن مسلسل دايما عامر المقرر عرضه في رمضان 2022، يعرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

ويضم مسلسل دايمًا عامر في بطولته مجموعة من النجوم مثل لبلبة، وصلاح عبدالله، ومصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ولمى كتكت، ويوسف الأسدي، وأحمد عنان، وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري.

وكانت الفنانة لمى كتكت علقت على ما أثير حول تشابه مسلسل دايمًا عامر بمسلسل أسباني يحمل اسم ELITE، وقالت في تصريحات سابقة لها: “مفيش علاقة تماما بين المسلسلين”. يذكر أن آخر أعمال الفنانة لمى كتكت، كان فيلم تماسيح النيل الذي دارت أحداث الفيلم في إطار تشويقي وكوميدي، وشارك به مجموعة من النجوم مثل حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر الذين يقومون بعملية نصب واحتيال على خالد الصاوي حيث يجسد دور رجل ثري.

اقرأ أيضًا

انفعال أحلام على المعجبين ورقص نادين نجيم.. لقطات مثيرة في الموركس دور

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة سينتيا خليفة أثارت جدل كبير بعد حذفها عدد من البوسترات الدعائية في مسلسلها الجديد دايما عامر المقرر عرضه بالموسم الرمضاني لعام 2022، وكان السبب هو عدم ظهورها بالبرومو الدعائي الخاص بالمسلسل الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية للترويج للمسلسل.