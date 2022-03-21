/687066/عدم-تخفيف-الملابس-أسبوعين-تعليمات-هامة-من-هيئة-الارصاد-الجوية

تحدثت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الايام القادمة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات وعدم استقرار، منوهة انه درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض عن المعدلات الطبيعيةبالاضافة الى وجود نشاط رياح يتسبب فى الإحساس ببرودة الطقس .

دوت الخليج

عدم تخفيف الملابس أسبوعين.. تعليمات هامة من هيئة الارصاد الجوية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر تقديم الاعلامي عمرو خليل المذاع على قناة سي بي سي، منوهة الى امكانية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة، وستسمر حتى يوم غد على السواحل الشمالية.

وتابعت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انه من المنوقع وجود نشاط للرياح اليوم الاثنين الامر الذي سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث انه تم التنويه بان درجات الحرراة ستنخفض وسيكون هناك امطار وهو ما شاهدناه يوم الاخد ليلا من سقوط امطار.

واستطردت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب عدم تخفيف الملابس لمدة أسبوعين وعدم التهاون لعدم الاصابة بالبرد.

توقعات خبراء هيئة الارصاد الجوية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الاثنين ، والذي سيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.