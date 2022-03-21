/687057/الرئيس-السيسى-لـالسيدة-محروسة-اسمحيلي-أقف-جمبك-وربنا-يجبر-بخاطرك-ويعوض-عليكي

قام الإعلامي عمرو خليل،بعرض تقريرا تحت عنوان "الحياة للمكافحين.. محروسة سالم تتحدى الإعاقة وتعول أبناءها وزوجها المريض بقيادة التروسيكل"، حيث اوضح التقرير معاناة هذه السيدة والتي تعامي من شلل الحركة ولكنها على الرغم من ذلك تقوم بإعالة اسرتها المتكونة من زوجها المصاب واولادها .

دوت الخليج الرئيس السيسى لـ"السيدة محروسة:« اسمحيلي أقف جمبك وربنا يجبر بخاطرك ويعوض عليكي» وجه الرئيس السيسى، رسالة للسيدة محروسة قائلا: أنا يشرفنى أنى أنا أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك. ويجبر بخاطرك ويطرح البركة في جهدك.. اسمحيلي اقف جمبك في كل اللي بتتمنيه .. الست المصرية دياما مثل عالي وراقي واتشرف اني بكلمك داوقتي ربنا يعوض عليكي”. الرئيس السيسي: الست محروسة تتطلب واحنا ننفذ وتابع الرئيس السيسي:” هي تطلب وتؤمر واحنا ننفذ”. الرئيس السيسي: السيدة مرحوسة مثل عالي وراقي واكمل الرئيس السيسي الرسالة واضحة من هذا النموذج قائلا:” تخطت تحديات كبيرة واقبلت على الدنيا بارداة طيبة وربنا وفقها وخلاها راضية.. وبقول للناس ولنفسي شوفو هذا النموذج»

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