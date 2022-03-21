محافظ سوهاجً: لدينا معرض لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين طوال العام.

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قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه توجد تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية فى معرض أهلًا رمضان بمحافظة سوهاج.

دوت الخليج

معرض أهلًا رمضان بمحافظة سوهاج.

وأكداللواء طارق الفقى، فى مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، على إن جميع السلع الغذائية متوفرة فى معرض أهلًا رمضان بأسعار مناسبة للمواطن، مضيفا أنه يوجد إقبال كبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية من معرض أهلًا رمضان

وأضاف انه توجد تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن التخفيضات تصل إلى ثلاثين بالمئة فى معرض أهلًا رمضان بالمحافظة.

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح ما بين ١٢٠ الى ١٣٥ جنية فى المعرض ،قائلا لدينا أكثر من ٦٥ منفذًا لتوزيع السلع إلى جانب السيارات المتحركة لتصل إلى المواطنين بقرى المحافظة

وأشاد بجهود الدولة المصرية والمحافظة لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع من خلال معرض أهلًا رمضان،قائلا لدينا معرض لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين طوال العام.

افتتاح معرض أهلًا رمضان فى ٥ مدن بالقليوبية اليوم الأحد

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد حضر اليوم الأحد افتتاح معرض أهلًا رمضان فى ٥ مدن بالقليوبية بحى غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ وبنها، ويوجد عدد كبير من كبرى الشركات وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية قاموا بالمشاركة فى هذا الأفتتاح من أجل توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واحتياجات شهر للمواطنين. ومن جانبه كان قد أكد وزير التموين والتجارة الخارجية على وجود تخفيضات في أسعار السلع من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تصل إلى ثلاثين فى المئة