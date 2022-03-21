/687043/تعرف-على-ضوابط-استرداد-ولى-الأمر-المصروفات-بالمدارس-المصرية-اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط استرداد ولى الأمر الذى تم قبول ابنه بالمدارس المصرية اليابانية للمصروفات، وذلك بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 ، والذي يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من هذا العام 2022.

دوت الخليج

وجاءت هذه الضوابط متمثلة في الاتي:

تعرف على ضوابط استرداد ولى الأمر المصروفات بالمدارس المصرية اليابانية

إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية

إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول

إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل

اذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2023/2022

كما حددت الوزارة قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2022، بهذه المدارس.

حيث اوضحت انه فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء بسبب تداعيات كورونا، تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه فقط، بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصرفات هى 14 ألف و100 جنيه فقط.

وتابعت الوزارة أن تكلفة الكتب الدراسية اجبارية على ولي أمر الطالب ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بايصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء والصادر من الدكتور طارق شوقي، كما انه لا يجوز اخذ الكتب من أى مصدر خارجي.

واكملت الوزارة أنه لن يتم تسليم الكتب بدون سداد قيمتها المقررة وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.