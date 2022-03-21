/687031/حسام-عبد-الغفار--لا-يوجد-تعارض-في-الناحية-الصحية-بين-الصيام-والتطعيم-بلقاح-كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استعدادت الوزارة خلال شهر رمضان منوها ان الوزارة مهمومة بالصحة العامنة للمواطنين، منوها ان الصحة الجيدة هي عدم اصابة المواطن باي مرض ، وبالتالي الهم يكمن في ان يحيي المواطن المصري حياة كريمة وفق توجيهات الرئيس السيسي.

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وتابع حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة تقديم الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة اون، منوها إن حاملات التطعيم ضد كورونا سيتم تكثيفها خلال الأيام القادمة، ويجب على الجميه ان ياخذ اللقاح ومن قام بأخذ جرعة واحدة يتسارع للتوجه الى اخذ الجرعة الثانية، ويحصل علي الجرعة التنشيطية حتى نتفادي هذه الازمة.

حسام عبد الغفار : لا يوجد تعارض في الناحية الصحية بين الصيام والتطعيم بلقاح كورونا

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،أن حملة طرق الأبواب للتطعيم تقوم بالعمل الآن في 6 محافظات املا في الوصول لـ 70% من المستهدفين من التطعيم قبل بداية النصف الثاني من هذا العام 2022.

الجائحة الحقيقية هي جائحة غير المطعمين

واستطرد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الجائحة الحقيقية هي جائحة غير المطعمين ، لذلك الامر هام جدا في تلقي اللقاح.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أنه لا يوجد تعارض في الناحية الصحية بين الصيام والتطعيم، منوها انه لا يوجد اشتطراتات بان التطعيم يجب ان يكون بعد اخذا الطعام.