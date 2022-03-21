/686937/التموين-حبس-60-متهما-فى-قضايا-تموينية-بعد-تدخل-الدولة-والأجهزة-الرقابية

وأوضح عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن نسبة استهلاك المواطن من السلع الأساسية يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، وبالتالى بدأت وزارة التموين فى الاستعداد لشهر رمضان منذ ثلاثة أشهر، مشيرا الى الأجتماع الذى عقده وزير التموين مع التجار والمنتجين والمستوردين منذ ثلاثة أشهر لتحديد نسب التخفيضات وأليات شهر رمضان.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية لتوفير كافة السلع الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

وأكد عبد المنعم خليل، عبر لقائه فى برنامج صباحك مصرى المذاع على قناة أم بى سى مصر، على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية تم استغلالها من قبل بعض التجار الذين قاموا برفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، مشيدا بتدخل الدولة المصرية السريع وتوجيهات الرئيس السيسى بشأن ضبط الأسعار فى الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف انه يوجد تنسيق كامل بين جميع الوزارت والمحافظات لتنظيم معارض أهلا رمضان ، مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتقديم موعد بدء معارض أهلا رمضان فى جميع المحافظات المصرية ، حيث تم اطلاقه فى 15 مارس بدلا من 24 مارس الجارى. بالأضافة الى إطلاق قوافل سيارات متنقلة بشكل مكثف لبيع السلع الأساسية للمواطنين فى جميع القرى والنجوع المصرية وبأسعار مخفضة.

إطلاق حملات رقابية على الأسواق لمنع جشع التجار وضبط الأسواق

وأشاد عبد المنعم خليل بتوجيهات القيادة السياسية المصرية بإطلاق حملات مكبرة للرقابة والتفتيش على التجار ، مما أدى الى ضبط الأسواق بالفعل وأنخفاض أسعار السلع فى الأيام القليلة الماضية.

ولفت إلى أنه تم حبس أكثر من 60 متهما فى قضايا تموينية بعد تدخل الدولة والأجهزة الرقابية، مؤكدا على نجاح الدولة المصرية فى إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية. كما لفت الى أن نجاح الدولة المصرية فى التصدى للأزمات العالمية هو نتاج التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية تحت إشراف قيادة سياسية حكمية.