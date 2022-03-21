برنامج قومى لرعاية المسنين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف التالى أن البرنامج يهدف إلى تخصيص 401 مركز طبى، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى لتقديم خدمات البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة الصحية لـ كبار السن فوق الـ 65 عامًا.

وأوضح الإنفوجراف أن جميع الخدمان تقدم بالمجان مدى الحياة، فضلا عن تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية.