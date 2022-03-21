- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف التالى أن البرنامج يهدف إلى تخصيص 401 مركز طبى، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى لتقديم خدمات البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة الصحية لـ كبار السن فوق الـ 65 عامًا.
وأوضح الإنفوجراف أن جميع الخدمان تقدم بالمجان مدى الحياة، فضلا عن تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج قومى لرعاية المسنين (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.