وزيرى لـ مساء dmc: المصريون أصبح لهم بصمة فى البحث عن الآثار وترميمها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه فى القرنين الـ19 و20 كانت كل بعثات التنقيب عن الآثار أجنبية من مختلف جنسيات العالم، وكانت الأيدى المصريين كعامل مساعد، وفى بدية 2004 تم البدء بمدارس الحفائر ليتعلم المصريين كيفية الحفر عن الآثار.





وأضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أنه فى نهاية 2009 و2010 كانت للأيادى المصرية بصمة كبيرة وتم إجراء العديد من عمليات ترميم الآثار. وأوضح أنه تم اكتشاف 10 آلاف تمثال فى منطقة تونة الجبل، وتم توزيع التماثيل على متحفى شرم الشيخ والأقصر، مؤكدا أنهم بدأوا فى الحفر بمنطقة جنوب سقارة منذ ديسمبر الماضى وتم العثور على عدد من المقابر الفرعونية، معقبا: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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