عاجل.. الرئيس السيسى للسيدة محروسة: شرف ليا إنى بكلمك واسمحيلى أقف جنبك

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس للسيدة محروسة أنا يشرفنى أنى أنا أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك. وتابع الرئيس: "اسمحيلى إن أنا اقف جنبك وأقولك والله الست المصرية دايما مثل عالى وراقى وأنا بتشرف إنى بكلمك".

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