/687056/رشا-اسحق-منتدى-حزب-مستقبل-وطن-يمثل-خطوة-جادة-في-تاريخ-الحياة-الحزبية-والنيابية-و-السياسية

اشادت النائبة د/ رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ و امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بفاعليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن و الذي عقد بمدينة الغردقة بمشاركة العديد من الاحزاب السياسية و بحضور عدد كبير من نواب مجلسي الشيوخ و النواب.

دوت الخليج

استهدف المنتدي فتح حوار بين الحكومة و نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري و ذلك مع عدد من الوزراء و السياسيين المصريين .

رشا اسحق: منتدى حزب مستقبل وطن يمثل خطوة جادة في تاريخ الحياة الحزبية والنيابية و السياسية

ولفتت النائبة د/ رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ و امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن المنتدى تناول اليات و اوجه التعاون بين الحكومة و نواب مجلسي الشيوخ و النواب بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

مواجهة التحديات الحالية بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير

ونوهت اسحق انه تم تم عرض التدابير و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير ، و السيد نائب وزير المالية .

و بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، و الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة تم استعراض الانجازات التي تحققت بالفعل الفترة السابقة تحت عنوان الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة درشا اسحق ان هذا المنتدي يمثل خطوة جادة في تاريخ الحياة الحزبية و النيابية و السياسية في مصر بمختلف توجهاتها من اجل توحيد الجهود لاستكمال خطط التنمية .