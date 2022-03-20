انفعال أحلام على المعجبين ورقص نادين نجيم.. لقطات مثيرة في الموركس دور

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شهد حفل الموركس دور إنترناشيونال اليوم الأحد العديد من الأحداث التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل انفعال أحلام ورقص نادين نجيم.

دوت الخليج يكشف كواليس حفل الموركس دور إنترناشيونال

انفعال أحلام في الموركس دور

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام تنفعل في مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا، وذلك على إحدي المعجبين أثناء وجودها بحفل الموركس دور في دورته الأولى بدبي.

وكان بعض المعجبين يريدون التقاط صورة تذكارية مع المطربة الإماراتية أحلام لكنها انفعلت وقالت: “بعدوا الشباب عني”.

رقص نادين نجيم في الموركس دور

وخطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل الموركس دور إنترناشيونال، على السجادة الحمراء بإطلالتها الجذابة والأنيقة حيث ارتدت فستان طويل من اللون الأسود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول لـ نادين نجيم من الحفل في وصلة رقص مع أحد أصدقائها وحقق نسب مشاهدات عالية.

حفل الموركس دور إنترناشيونال

يشار أن حفل الموريكس دور يعد مهرجان شامل للفنون المختلفة من تمثيل وغناء وإخراج وغناء، ولم تعتمد الجوائز بالمهرجان فقط على التكريمات لكن هناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.

ومن ناحية أخرى، كانت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي طرحت أغنية جديدة بعنوان “عالم في قلب دولة” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحصدت الأغنية نسب مشاهدات عالية ونجاحا كبيرًا، وتسلط من خلالها الضوء على معالم الإمارات السبع.

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بالإضافة إلى نقاط الجذب السياحي فيها حيث أصبحت الإمارات ملتقى للكثير من السياح من حول العالم، بسبب ما بها من الكثير من المعالم السياحية، والأغنية غناء أحلام الشامسي، وكلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، والتوزيع لـ زيد نديم.

أما الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فحققت نجاح كبير خلال الأيام الماضية بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “صالون زهرة” ويشاركها به الفنان معتصم النهار، وآخرين من النجوم وكان العمل من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد، ونال المسلسل إعجاب الملايين حيث عرض عبر منصة شاهد الرقمية.