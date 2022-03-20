/687052/كأس-الكونفدرالية-بيراميدز-يخسر-أمام-أهلي-طرابلس-بعد-ضمان-تأهله

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الخامس من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل عمر جابر هدف عكسي في مرماه في بالدقيقة 54، بعد عرضية من الفريق الليبي حاول إخراجها علي جبر في البداية ثم تصل لعمر جابر وحاول أن يسندها إلى المهدي سليمان ولكن تسكن الشباك.

وحاول بعدها بيرميدز أن يعود في اللقاء ويجسل هدف التعادل، ولكنهم فضلوا بعد تألق كبير من حارس ودفاعات الأهلي، الذين حافظوا على نظافة شباكهم وخرجوا بفوز هام رفعهمك للمركز الأول.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة رقم 12 ويخطف صدارة المجموعة من بيراميدز، الذي توقف رصيده عند 10 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني.

وضمن الفريقين بشكل رسمي التأهل من المجموعة قبل أن تلعب منافسات الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم من سيصعد كمركز أول بينهم.

تشكيل بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

دكة البدلاء

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر

فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.

إصابة رمضان صبحي

ويغب الدولي المصري رمضان صبحي عن مواجهة اليوم بعد تعرضه للإصابة بتجمع دموي بالعظام حول الركبة، والتي جاءت الأثنين الماضي أمام الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية.

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية الإثنين الماضي، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.