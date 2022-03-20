بمناسبة عيد الأم.. علي الألفي يُصدر أغنية يا ست الكل

/687051/بمناسبة-عيد-الأم-علي-الألفي-يصدر-أغنية-يا-ست-الكل

طرح الفنان علي الألفي أغنية يا ست الكل؛ إحتفالًا بعيد الأم الذي نحتفل به كل عام في يوم 21 مارس، وذلك من خلال حسابه على موقع الأغاني ساوند كلاود.

موقع دوت الخليج يرصد طرح المطرب علي الألفي أغنيته الجديدة يا ست الكل تزامنًا مع عيد الأم

علي الألفي يطرح أغنية يا ست الكل عبر تطبيق ساوند كلاود

نشر الفنان علي الألفي أغنية يا ست الكل، من خلال طبيق الأغاني والموسيقى ساوند كلاود، عبر حسابه الرسمي عليه، وهذا تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأمل الذي يحل غدّا الأثنين، وهي من كلمات سارة فرح، ألحان كريم نيازي، توزيع ميكس وماستر أحمد نبيل، ومن المقرر طرح كليب خاص بها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

علي الألفي يشوق الجمهور لأغنية يا ست الكل عبر فيسبوك

شوق علي اللفي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأغنيته الجديدة يا ست الكل، وكتب: " لليلة أن شاء الله.. اغنية جديدة.. اغنية للأم .. حرفيا دبت فيها من اول مرة سمعتها .. عشان الأغنية حقيقية قوي .. بتكلم امهاتنا اللي عايشين معاهم من غير بكائيات ولا شحتفة .. رسالة حب مني و من كل صناع الأغنية لكل امهاتنا .. كلمات: سارة فرح.. ألحان: كريم نيازي .. توزيع ميكس و ماستر: أحمد نبيل .. تسجيل غنا: معتصم الاسيوطي.. مدير تصوير: بسام رمضان .. اخراج: احمد حمدي".

كلمات أغنية يا ست الكل للمغني علي الألفي

يا ست الكل يا أميرة يا ست الناس

يا طاقة حب رباني ومابتخلصش

عايز أقول كلام يوصف لك الإحساس

ومهما حاولت أقول كلامي مايعبرش

وكام مرة أنا أوحتك وغلبتك

وعامل فيها قال فاهم وبستنصح

ولما الدنيا تقرص ودني وأتعلم

برجع تاني وأقول أن أنتِ ديمًا صح

شيفاني أحلى الناس ومصدقة فيا

عارفة بحبك ليه؟ عشان أنتِ حقيقية

حتى العتاب منك طالع بحنية

عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك

وعمري ماحتاجتك وجنبي ما لاقيتك

ولو يقولوا محترم أقول دي تربيتك