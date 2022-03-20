/687050/أحلام-أفضل-نجمة-غنائية-تعرف-على-المكرمين-بـ-حفل-الموركس-دور-إنترناشيونال

انطلق اليوم الأحد الموافق له 20 مارس، الدورة الأولى لحفل الجوائز الأضخم "الموركس دور انترناشيونال" في دبي تحت شعار "مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي 2000- 2022.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل الموركس دور إنترناشيونال

الموركس دور إنترناشيونال

وشهد حفل “الموركس دور إنترناشيونال” اليوم الأحد حضور كوكبة من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين في دبي بفندق أتلانتس.

وخلال الحفل، فازت الفنانة أحلام كـ أفضل نجمة غنائية، وفاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي، وجاء أفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية"حزين".

جوائز الموركس دور إنترناشيونال

بينما فاز الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة تكريمية لممثل خليجي عن مجمل مسيرته، وحصدت الفنانة بلقيس بجائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية، وحصل الفنان الإماراتي فايز السعيد على جائزة تكريمية لنجم خليجي عن مجمل مسيرته، وحصدت الممثلة هدى حسين جائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل “كف ودفوف”.

وعرض حفل الموركس دور إنترناشيونال عبر شاشة قناة تن، ودبي، ووان، وإم.تي.في اللبنانية، ومن جانبه رئيس لجنة جوائز "الموركس دور" الدكتور زاهي الحلو في المؤتمر الصحفي للحفل: “سعادتنا كبيرة بوجودنا اليوم بالإمارات العربية المتحدة، هذا البلد العربي العريق، بلد الضيافة والكرم، بلد الانفتاح والثقافة”.

وتابع: “وتحديداً في إمارة دبي ملتقى الحضارات والشعوب والمركز العالمي للمهرجانات والمعارض والابتكارات الحديثة، كما يشرفنا أننا نتعاون مع منتجع الـ "أتلانتس- النخلة" لاستضافة هذا الحفل الكبير"، بينما قال رئيس لجنة جوائز "الموركس دور" الدكتور فادي الحلو: "بعد مرور عشرين دورة، كان لا بد للـ موركس دور من تخطي الحدود والانتقال إلى العالمية”.

اقرأ أيضًا

مسلسلات شهر رمضان 2022.. الرعب يسيطر على «المداح 2» في البوسترات الرسمية

واستكمل: “وكان من الطبيعي اختيار مدينة الأحلام والمستقبل دبي لتستضيف النسخة الأولى من موركس دور انترناشيونال، على أمل أن تكون النتيجة عند حسن الظن، مما يشكل محطة مفصلية انتقالية بتاريخ الـ موركس دور ويعطي آفاقا جديدة، مع العلم أن النسخة اللبنانية التي استمرت عبر عشرين دورة ما زالت مستمرة بانتظار الظروف المناسبة بإذن الله".

ويذكر أن “الموركس دور” كانت قد بدأت من بيروت عام 2000، وحقق نجاحا كبيرًا بحضور نخبة من نجوم الفن.