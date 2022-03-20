/687048/التنسيقية-تهنئ-وزيرة-الهجرة-بمناسبة-منحها-جائزة-المرأة-العربية-للمسؤولية-المجتمعية

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة منحها جائزة المرأة العربية للمسئولية المجتمعية من قبل المجلس العربي للتنمية المجتمعية التابع لجامعة الدول العربية.

دوت الخليج

«التنسيقية» تهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة منحها جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح للوزيرة النشيطة على المستويات كافة.

غدا.. (التنسيقية) تفتح النقاش حول سلاسل الإمداد والتضخم وتأثير الحرب على رفع أسعار السلع

تجدر الاشارة الى ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سوف تعقد غدا الإثنين، صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

الصالون يهدف إلى التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من إرتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع في كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمي وتلك الأزمة.

يشارك في الصالون كل من: النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية. ويدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.