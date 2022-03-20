وزير الرياضة يطالب الاعلام الرياضي بمساندة المنتخب الوطني في الوصول لحلم المونديال

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حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد في حفل رابطة النقاد الرياضيين لموسم 2021، والتي تتواجد بها رموز كرة القدم المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل الاستفتاء السنوي لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، لاختيار الأفضل، بحضور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة المصرية ولفيف من الإعلاميين .

أكد وزير السباب والرياضة أن رابطة النقاد الرياضيين تقدم رسالة سامية تجسد المعنى الحقيقى للرياضة القائم على المحبة والتقارب ونبذ التعصب والفتن، مثمنا هذا المجهود الملحوظ.

وطالب "صبحي" ممثلي الاعلام الرياضي بمصر بمساندة المنتخب الوطني المصري في مباراتي السنغال للتأهل لكأس العالم، مشيراً الي ان الاعلام هو أهم الأسباب الرئيسية في تهدئة الأجواء داخل الشارع الرياضي.

موعد معسكر منتخب مصر

وسينطلق معسكر منتخب مصر غداً الأثنين، استعداداً لمواجهتي السنغال يوم 25 من الشهر الحالي فس ستاد القاهرة، ولقاء الإياب 29 من نفس الشهر في داكار العاصمة السنغالية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022، والثأر من السنغال بعد الهزيمة أمامهم في نهائي كأس أمم أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.