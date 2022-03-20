/687046/فقدت-بصرها-بسبب-العمل-وأخرى-تحملت-من-أجل-زواج-ابنائها-وفاطمة-أصغر-أم-مثالية-أمهات-مصر-شكرا-لكم

الأم المثالية لقب كثيراً ما نسمعه، ولكن وراء هذا اللقب قصص كثيرة من الكفاح لم نسمع عنها، ربما كانت أبطال تلك القصص لا تبالى بحصد هذا اللقب، هم فقط كانوا يؤدون دوؤهم فى الحياة هذا على حد علمهم، ولكننا وجدنا أن الواقع أكبر بكثير من مجرد لقب، هناك مئات القصص يومياً نراها ولا نعيرها اهتماماً لأننا نجد أنا هذا الأمر طبيعي ولكن فى هذا التقرير حاولنا أن نلفت انتباهك إلى هذه الملحمة التى تقدمها سيدات مصر يومياً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدت بصرها بسبب العمل.. وأخرى تحملت من أجل زواج ابنائها.. و«فاطمة» أصغر أم مثالية.. أمهات مصر شكرا لكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.