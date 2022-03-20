/687045/الشوط-الأول-برشلونة-يتقدم-على-ريال-مدريد-بهدفين-أمام-جمهوره

انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة بتقدم الفريق الكتلوني بهدفين دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح برشلونة من تهديد مرمى ريال مدريد في أكثر من مشهد، والتي لم يظفر منها بغير هدفين، وسط تألق كبير من ديبوه كورتوا حارس الفريق الملكي.

أهداف المباراة لبرشلونة

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: كاسميرو، مودريتش، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.

دكة البدلاء

لونين، دييجو بيناريو، فاييخو، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، مارسيلو، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، بيكيه، جارسيا،أراوخو

خط الوسط: سيرجيو بوسيتس، دي يونج، بيدري، ديمبلي، توريس

خط الهجوم: أوباميانج

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في المباريات الرسمية برصيد 100 فوز ويعد برشلونة أكثر من فاز بالكلاسيكو في مجموع المباريات المباريات الرسمية والودية معًا برصيد 115 فوز مقابل 104 ريال مدريد اعتبارًا من آخر مباراة أجريت بينهما في 12 يناير 2022.

واستطاع الملكي في تحقيق الفوز في 54 مباراة على ملعبه سانتياجو برنابيو، بينما فا برشلونة على ملعبه في الكلاسيكو في 50 مباراة.