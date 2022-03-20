/687042/تعرف-على-مطربي-تترات-مسلسلات-رمضان-2022-نانسي-عجرم-وأحمد-سعد-الأبرز

بدء الإعلان عن المغنين الذين سيقدمون تترات مسلسلات شهر رمضان 2022، مع اقتراب الشهر الكريم واستعداد كافة الأعمال التي ستشارك في الماراثون الرمضاني لهذا العام.

دوت الخليج يُعلن لكم عن المغنين الذين سيقومون بغناء تترات مسلسلات رمضان 2022

علي الحجار يُعلن عن غنائه تتر مسلسل جزيرة غمام

أعلن الفنان علي الحجار عن غنائه تتر مسلسل جزيرة غمام، إلى جانب الإغنيات الداخلية في المسلسل، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مسلسل جزيرة غمام من بطولة مي عز الدين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين ورياض الجولي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

نانسي عجرم تغني تتر مسلسل يوتيرن

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية التتر الخاصة بمسلسل يوترن، حسب ما صرح به منتج العمل جمال العدل خلال لقاءه في برنامج ET بالعربي، ومسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد الكيلاني، صفاء الطوخي وكريم قاسم.

حمادة هلال يغني تتر مسلسل المداح 2

يقدم الفنان حمادة هلال تتر مسلسل المداح 2، كما فعل في المداح 1 الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2021، وجمع الجزء الثاني من المسلسل نجوم للم يكونوا موجودين في الجزء الأول، وهو من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، ولاء الشريف، هايدي رفعت وأحمد عبدالعزيز.

بوسي تغني تتر مسلسل وجوه

تقدم الفنانة بوسي أغنية تتر مسلسل وجوه، البطولة المطلقة فيه للنجمة حنان مطاوع، وهو عبارة عن قصتين، القصة الأولى باسم وش تالت، تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد عبد المعني،هالة فاخر وعابد عناني، أم القصة الثانية فتحمل اسم وجوه، وهي تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أحمد حسن، ويشارك حنان مطاوع البطولة فيها الفنان أحمد وفيق.

أحمد سعد يغني تتر مسلسل توبه

يغني الفنان أحمد سعد في تتر مسلسل توبه، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، دياب ومروة الأزلي.

أنغام تقدم أغنية تتر مسلسل فاتن أمل حربي

تقدم المطربة أنغام أغنية تتر مسلسل فاتن أمل حربي، وهو من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة،هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد ثروت ومحمد الشرنوبي .

إبراهيم الحكمي يغني تتر مسلسل بابلو

من المقرر غناء المطرب السعودي إبراهيم الحكمي أغنية تتر مسلسل بابلو، وهو من بطولة حسن الرداد،أروى جودة، مصطفى فهمي، سوسن بدر، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، رشوان توفيق وسلوى عثمان.

ولاتزال أخبار مسلسلات شهر رمضان 2022 تتزايد وتأتينا واحدة تلو الأخرى مع إقتراب الشهر الكريم.