/687040/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-صراعات-عائلية-وورث-في-برومو-راجعين-يا-هوى

دوت الخليج تنشر برومو مسلسل راجعين يا هوى

مسلسلات شهر رمضان 2022

سيطر على البرومو التشويقي لمسلسل راجعين يا هوى الإثارة والكوميديا بجانب الخلافات الأسرية والبحث عن ورث، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

ويجسد الفنان خالد النبوي خلال الأحداث شخصية “بليغ أبو الهنا” الذي عاد إلى مصر ليتسلم ميراثه، لكنه يجد خلافات أسرية وانقسام عائلته إلى فريقين الأول بقيادة أنوشكا وفريق آخر تحت إشراف وفاء عامر.

ويجد الفنان خالد النبوي نفسه مضطر لإعادة لم شمل عائلته من جديد ولأول مرة يجتمع بابنه نور النبوي الذي يقدم شخصية طارق، وهو شاب حديث التخرج تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب كما أنه يطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن تجارة العائلة.

مسلسل راجعين يا هوى رمضان 2022

ويدخل نور النبوي خلال الأحداث في قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر، ومن جانبه الفنان خالد النبوي أوضح في تصريحات صحفية له تفاصيل العمل قائلًا: “المسلسل هو ثاني نص يقدمه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد أن كانت الأولى من خلال مسرحية البحر بيضحك ليه عام 1990 بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية”.

وتابع خالد النبوي: “شكلت مدرسة ثانية لي بعد التخرج، لأننا كنا نقوم بتحضيرات كثيرة ومناقشة السيناريو بشكل مطوّل، وقد تعلمت الكثير من عكاشة والمخرج محمد فاضل، والممثلين الكبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري.. حينما شاهد عكاشة فيلم المهاجر طلب مني تمثيل عمل من كتابته، وهذا يعرفه أيضاً صديقي هشام عكاشة ابن الراحل وبناته كذلك”.

اقرأ أيضًا

مسلسلات شهر رمضان 2022.. الرعب يسيطر على «المداح 2» في البوسترات الرسمية

واستكمل قائلًا: “ولم يخطر ببالي أن تأتي هذه التجربة بعد كل هذه السنوات”. يشير النبوي إلى أن “هذا ثاني عمل يجمعني بالكاتب محمد سليمان عبد المالك، وهو صديق عزيز، ونفهم بعضنا جيداً في العمل، والأول مع المنتج تامر مرتضى الذي عرض علي الفكرة من خلال شركته، وأشكرهم على هذه الفرصة العظيمة”.