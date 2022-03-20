/687036/هل-تاثرت-قطاع-الدواء-بالحرب-الروسية-الأوكرانية رئيس-غرفة-صناعة-الدواء-يجيب

تحدث الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء، عن الازمة الراهنة بين روسيا واوكرانيا، مقارنا اياها في التأثير عن عن القطاع الدوائي بالنسبة ازمة كورونا وتاثيرها على المجتمع المصري، قائلا:” أزمة حرب روسيا وأكرانيا مختلفة عن أزمة كورونا، على الرغم من أن ازمة الحرب الروسية الاوكرانية بعيدة عن قطاع الدواء، كما ان روسيا واوكرانيا ليست من الدول المصدرة بقطاع الدواء والمواد الخام، ولا مواد تعبئة”.

دوت الخليج

هل تاثرت قطاع الدواء بالحرب الروسية الأوكرانية؟.. رئيس غرفة صناعة الدواء يجيب

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة المذاع على قناة اون تقديم الاعلامية لميس الحديدى مشيراغلى ان روسيا واوكرانيا وهما الدولتين المشتركتين في الحرب ليست بهم ا مواد فعالة بالقطاع الطبي لنحتاجه منهم، الامر الذي يشير إلى انها كل البعد عن هذا القطاع .

واستطرد الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء أنه لا تأثير مباشر للازمة الروسية الاوكرانية على صناعة الدواء المصرية، الامر الذي يجعل الازمة تختلف في التاثير على قطاع الدواء مقارنة بازمة فيروس كورونا.

ونوه الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه في ازمة كورونا استوردنا من الهند والصين بعض المواد الخام والمواد غير الفعالة، وخلال الازمة الحكومة المصرية قامت باتخذا قرارات سريعة واستباقية تجنبا في اي وقت تداعيات لازمة قائلا:” تعاطينا مع الازمة بحكمة شديدة”.

تأثيرات غير مباشرة قد تنجم عن الازمة الروسية الاوكارنية

وأوضح الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه ثمة تأثيرات غير مباشرة قد تنجم عن الازمة الروسية الاوكارنية مع اتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار البترول وذلك من منطلق استخدامنا الطاقة في الصناعة، ناهيك عن زيادة تكاليف المواد الخام في الدول التي نستورد منها.