وزارة الصحة: حملات التطعيم مستمرة خلال شهر رمضان المبارك

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة مهمومة بالصحة العامة للمواطنين وليس المقصود توفير المكان المناسب لتلقى الرعاية الصحية ولكنها مهتمة أن بيعيش المواطن فى حالة صحية جيدة وأن يحيا حياة كريمة وبصحة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "نعمل على المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية ودورات التوعوية وستكون هناك فيديوهات توعوية عن كيفية الصيام دون تأثر الحالة الصحية، وسنقوم بتكثيف حملات التطعيم ونحن نعمل بمبادرة طرق الأبواب حاليا لنصل إلى 70 % قبل نهاية العام، وحملات التطعيم مستمرة خلال شهر رمضان".

وتابع: "ندعو الذين لم يتلقوا اللقاحات بتلقى اللقاحات، والجائحة الحقيقية أثبتت التجربة أنها جائحة غير المطعمين"، مشيرا إلى أن الأعراض الناتجة عن التطعيم بسيطة جدا ويستطيع كل المواطنين تحملها ولا يوجد تعارض بين التطعيم والصيام ولا توجد نصائح عالمية أو محلية لان يكون التطعيم بعد تناول الطعام.