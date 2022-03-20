محافظ السويس يفتتح معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى تصريحات، إن المعرض يهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية الخاصة بشهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيدا بجودة المعروضات، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان وتكثيف الحملات الرقابية. حضر الافتتاح نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام خالد سعداوى، ومحمد رشاد وكيل وزارة التموين، ومحمد الملاح مدير الغرفة التجارية بالسويس.

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