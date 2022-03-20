توجيه رئاسى بحماية المواطن.. أبرز ملامح الموازنة الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز ملامح الموازنة الجديدة:- ووجه الرئيس الحكومة فى هذ الإطار بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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