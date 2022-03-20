«الرعاية الصحية»: مستشفى 30 يونيو فى بورسعيد جاهزة لاستقبال المرضى

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو لجاهزية مستشفى 30 يونيو لاستقبال وعلاج وتوفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بجودة عالمية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها، إلى أن مستشفى 30 يونيو ضمن المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والتى تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى 30 يونيو الجديدة بجنوب بورسعيد تمثل إنجازًا كبيرًا فى توفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمنطقة جنوب بورسعيد، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت إلى تميز مستشفى 30 يونيو كونها أول صرح طبى يقام على محور 30 يونيو، وتختص بتوفير الخدمات الطبية والرعاية العلاجية للمنتفعين من أهالى جنوب بورسعيد، فضلًا عن تقديمها خدمات علاج مصابى الحوادث وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى للمستشفى والتى تقع كنقطة التقاء بين 4 محافظات، وهى بورسعيد وشمال سيناء والدقهلية والشرقية، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.

وتابعت:" أنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 6100 متر مربع، وتتكون من 3 أدوار، وتضم المستشفى أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية بمختلف التخصصات، أجنحة وغرف الإقامة الداخلية للمرضى بسعة 46 سرير، جناح العمليات بسعة 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة تحتوى على 6 أسِرة بالإضافة إلى غرفة تخدير، جناح الغسيل الكُلوى، جناح العلاج الطبيعى، 3 غرف عنايات مركزة، حضانات، المعمل، التعقيم، الأشعة، 2 حجرة عزل، 2 صيدلية، سكن الأطباء والتمريض".

ولفتت الهيئة، إلى الطفرة الطبية الكبيرة التى شهدها القطاع الصحى بمحافظة بورسعيد بفضل جهود الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى ساهم فى تحقيق أفضل مستوى طبى وصحى ببورسعيد، وتوفير أفضل الخدمات الصحية وبأحدث التقنيات العالمية للمنتفعين داخل نطاق المحافظة.