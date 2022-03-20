قصة كفاح الأم المثالية فى المنيا .. كانت الأب والأم بعد وفاة زوجها فى النيل

جدة - نرمين السيد - سيطرت حالة من الفرحة على أمل حسين محمد البالغة من العمر 53 عامًا، ابنة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، لحصولها على لقب الأم المثالية هذا العام، بعد أن كافحت مع أبناءها الثلاثة حتى إتمام تعليمهم، خصوصًا بعد أن فقدت زوجها فى حادث غرق معدية سمالوط الشهيرة عام 2014 ولم يتم العثور على جثته.





وقالت السيدة أمل، إنها تعمل مدرس خبير بالثانوية الزراعية بنين بسمالوط، ولها 3 أبناء أكبرهم "سارة" حاصلة على بكالوريوس صيدلة، والثانى حسين حاصل على نظم معلومات، والثالث "أحمد" من ذوى الهمم، وكافحت معه حتى أتم تعليمه وحصل على دبلوم صناعى ويكمل دراسته الآن للحصول على دورات تأهيلية وتدريبية أخرى.

وأضافت الأم المثالية بالمنيا خلال حديثها لــ "دوت الخليج": من كثرة تعلقها بابنها المريض بالتوحد درست كيفية التعامل مع "ذوى الهمم"، وحصلت على عدة دورات متعددة بالقاهرة من أجله، إلى أن أنشأت مركزًا متخصصًا للتعامل مع ذوى الهمم، ويخدم العديد منهم بمدينة سمالوط، وهذه هى رسالتنا التى يجب ألا تتوقف. وأعربت أمل عن فرحتها الكبيرة بالفوز فى مسابقة الأم المثالية، مشيرة إلى أن الدور الذى نقوم به هو أقل ما يجب أن نقدمه مع أبناءنا، بالإضافة إلى أن ترغب فى استكمال مسيرتها بخدمة المجتمع سواء من خلال عملها فى المدرسة أوالخاص لتأهيل ذوى الهمم فى مركز برفقة متخصصين.

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