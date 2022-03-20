/687039/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-أحمد-مجدي-بدور-مقدم-في-المشوار

ينضم الفنان أحمد مجدي للسباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «المشوار» الذي يخوض بطولته الفنان الكبير محمد رمضان بجانب الفنانة دينا الشربيني ومن المقرر عرضه على فضائية dmc.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل شخصية أحمد مجدي في مسلسل المشوار

يشارك أحمد مجدي في مسلسل «المشوار» بدور مقدم يدعى علاء، وظهر مجدي في البوستر الفردي له بلوك مختلف، إذ أنه ظهر لأول مرة بشارب وملامح حادة، تناسب تفاصيل شخصيته.

مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

القنوات الناقلة لمسلسل المشوار

وجدير بالذكر أنه يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حصريًا على قناة «DMC»، فضلًا عن منصة «Watch it»، ومن المقرر الكشف عن قائمة قنوات عرضه الكاملة خلال الفترة المقبلة.

مسلسلات أحمد مجدي

هذا وقدم الفنان أحمد مجدي عدد من الأدوار المميزة في مسلسلات عديدة، منها: الأنسة فرح بأجزاءه المختلفة، بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، ومسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحيى الفخراني، مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا لرمضان 2021، ومسلسل قصر النيل في نفس العام، من بطولة دينا الشربيني.

وشارك أحمد مجدي في عدد من الأفلام، منها:حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، بلاش تبوسني للممثلة ياسمين رئيس، ليل خارجي بطولة كريم قاسم وعدد من النجوم الشباب.

أما عن محمد رمضان فشارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.