ليفربول يحقق الفوز على نوتينجهام بشق الأنفس في غياب محمد صلاح

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حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح ريال مدريد من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلالعرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

بدلاء ليفربول أمام نوتينجهام فورست

أدريان، تياجو، هندرسون، جونز، مينامينو، لويس دياز، أوريجي، ماتيب، بيك.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول.

محمد صلاح على بهد خطوه ويدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.

حقق ليفربول الفوز على آرسنال بثنائية نظيفة دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة والعشرين، والتي شارك فيها صلاح في النصف الساعة الأخير من عمر اللقاء.