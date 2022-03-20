جمال جبر: بن شرقي لاعب كبير والأهلي سيتعاقد معه في هذه الحالة

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تحدث جمال جبر رئيس المركز الإعلامي للنادي الأهلي، حول صحة تفاوض القلعة الجمراء مع أشرف بن شرقي من عدمها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال جمال جبر في تصريحات صحافية أن أشرف بن شرقي ضمن اهتمامات الأهلي للموسم القادم، وأن الإدارة ستحدد إحتياجات الفريق خلال أسبوعين".

وأضاف: "نتابع أشرف بن شرقي، ونعرف وندرس المزايا التي يتمتع بها، وسنرى إذا كان يحتاجه الفريق أم لا قريباً".

وزاد: "بن شرقي لاعب كبير ومميز وأضافه لأي فريق يلعب له، وأثبت تميزه وعلو كعبة خلال مسيرته مع عدة الأندية التي لعب لهم".

وأختتم قائلاً: "إدارة الأهلي سيصلها تقرير من الجهاز الفني خلال أسبوعين وبناء عليه سنعرف سنتعاقد مع بن شرقي أم لا، وإذا الفريق كان في إحتياجه فنيه له سنتفاوض معه".

أمير توفيق عن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي: «أي لاعب نحتاجه فنياً سنتفاوض معه»

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حول الفترة القادمة خلال الانتقالات الصيفية للقلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية على أون تايم سبورتس 2 ببرنامج "جمهور التالتة": " أليو ديانج لديه عروض من فرق أوروبية بشكل دائم لأنه هو لاعب رائع، فنحن تعاقدنا معه بمبلغ مش كبير من مولودية الجزائر، ثم تألق معنا بشكل كبير واصبح لاعب دولي في منتخبه".

وزاد: " الأن نتمسك بديانج ولا يوجد نية لبيعه، لأن الأهلي فريق كبير ويلعب دائماً على البطولات زمينفعش نبيع اللاعبين المميزين، ويهمنا استقرار الفريق".

وأكمل: " لو وصل عرض بمبلغ كبير لأي لاعب وهناك بديل في الفريق لا يقل عنه، وقتها يتم عرض الأمر على إدارة النادي ولجنة التخطيط، وهم من لهم الحق في الأول والأخير".

تصريحات أمير توفيق

وأردف: "علي معلول يريد البقاء داخل النادي الأهلي وجدد تعاقده معنا، وكان الاتفاق معه منذ فترة طويلة، وتم بشكل سهل".

وأشار: "محمد عبد المنعم عندما عاد لنا تم تعديل عقده في يناير ليتناسب مع مستواه، خاضة أن عندما خرج معار كان من صفوف الناشئين".

وعن تفاوض الأهلي مع بن شرقي قال: "أي لاعب الأهلي يحتاجه فنياً سنتفاوض معه حتى لو كان في الزمالك أو أي فريق".