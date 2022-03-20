/687035/عمرو-درويش الحكومة-استجابت-لمطالب-المواطنين-بشأن-اعداد-مشروع-قانون-جديد-للتصالح-في-مخالفات-البناء

علق النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال منتدى البرلمان لحزب مستقبل وطن الذي انعقد في الغردقة، بشأن إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، وسيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان، قائلا:” ان الحكومة استجابت لمطالب المواطنين بشأن هذا الامر لانه كان يمثل صعوبات عديدة.

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عمرو درويش: الحكومة استجابت لمطالب المواطنين بشأن اعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

وأبدى درويش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس تقديم الإعلامي خيري رمضان سعادته باستجابة الحكومة لشكاوي البعض على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حيث اصطدم هذا القانون بعدد من الحالات،وهو ما رأته الدولة ومن ثم استجابت

أكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أهمية وجود التزام أخلاقي وتشريعي بعدم التعدي على الزراعات،متابعا:” قائلا: "يجب أن يكون هناك التزام اخلاقي تجاه عدم التعدي على الاراضي الزراعية، من المواطنين”.

مشروع القانون الذي تعده الحكومة متعلق بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب المائب عمرو درويش أن مشروع القانون الذي تعده الحكومة متعلق بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، كما انه يتلافى الأخطاء القديمة في التصالح.

واوضح النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن مشروع الحكومة المتعلق بطرح قانون جديد لمخالفات البناء تم عقد جلسات بشانه.