/687033/نجوم-مصر-والسعودية-بالدورة-التاسعة-للمؤتمر-الدولي-للتميز-والجودة

يواصل مؤتمر التميز والجودة في تكريم نجوم مصر والسعودية وعمان بالتاسعة، برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم حيث يهدف المؤتمر للبحث عن المتميزين وتكريمهم.

دوت الخليج يرصد لقطات من المؤتمر الدولي للتميز والجودة

مؤتمر التميز والجودة

ومن جانبه أشعل الدكتور مرسال إبراهيم، ضوء الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للتميز والجودة يوم الجمعة الماضية، حيث شهد تكريم عدد كبير من المتميزين في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد الحفل أيضًا منح الجائزة الدولية للتميز والجودة للمبدعين الأكثر تأثيرًا في المجتمع بالعديد من المجالات منها الطب والرياضة والفن والثقافة والإعلام، ولكن تميز هذا العام بتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع.

ويشار أن الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق التي رحلت عن عالمنا قبل أيام، كانت من المكرمين للعام الجاري وحرص القائمين على المؤتمر على تكريمها وعرض لقطات لها وجاءت ابنتها سلمي لتتسلم التكريم.

الدورة التاسعة مؤتمر التميز والجودة

وكرم مؤتمر التميز والجودة أيضًا كلا من نفرتيتي السينما المصرية سوسن بدر، وصاحب المدرسة الفنية المتفردة فارس المسرح محمد صبحي، وسيد رجب، ويوسف الشريف، وإدوارد، والكاتبة إنجي علاء، ومي سليم، وصابرين، والدبلوماسي ماجد العبيد، والإعلامي عمرو الليثي، والسوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم صاحبة ترنيمة موكب المومياوات، والعميد كابتن أحمد حسن، والكابتن وليد سليمان كابتن النادي الأهلي.

وشهد الحفل أيضًا تكريم أحمد حنفي استشاري التحول الرقمي، وأصغر خطيب في العالم عمر محمد مكي، وغفران طارق الذي يُعد أشهر لاعبي الكاراتيه والسباحة بالنادي الأهلي، ومصممة الأزياء هاجر قشقوش، والمهندس تامر القصلي الذي شارك في تنفيذ العديد من المشروعات مثل قناة السويس وطريق المحاجر، وهضبة الجلالة، المجمع الإسلامي في العاصمة الإدارية، ومشاريع في العريش، والمنيا والعين السخنة والقطار السريع الكهربائي، والدكتور هشام عبدالستار، استشاري التغذية العلاجية وعلاج النحافة والسمنة.

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يذكر أن المؤتمر الدولي للتميز والجودة اهتم بدور المرأة وتميزها بالعديد من المجالات المختلفة وكان من بين المكرمين سيدة الأعمال العمانية ثريا الغيثي حيث تُعد واحدة من أهم سيدات الأعمال بالوطن العربي واستطاعت إثبات نجاحها ومكانتها في وقت قليل.