/687032/ناهد-السباعي-سفيرة-لها-تفاصيل-أول-مؤتمر-لحملة-شارع-أليف

اختار القائمون على حملة "شارع أليف" الفنانة ناهد السباعي لتكون سفيرة للحملة في أول مؤتمرًا لها، وتعمل الحملة على رفع التوعية بحقوق الحيوان من كل الجوانب، بناءً على مشروع قانون "رعاية وحماية الحيوان في مصر".

دوت الخليج يرصد إعلان ناهد السباعي سفيرة لمبادرة شارع أليف الخاصة بحقوق الحيوان

ناهد السباعي سفيرة لحملة شارع أليف

اُعلنت الفنانة ناهد السباعي سفيرة لحملة شارع أليف، خلال المؤتمر الأول الخاص للحملة، وهي مبادرة خيرية غير هادفة للربح، نشأة تحت رعاية عدد من الوزارات في مصر، وهم: الثقافة، الزراعة والتخطيط، إلى جانب حزب العدل، وحضر المؤتمر عدد من الرموز السياسية والفنية والشخصيات العامة، من ينهم: مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف الورداني، وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة والجهات التنفيذية، الخبير الدولي للبيئة حسين أباظة، المنشد الديني محمود التهامي، الفنانة دانا حمدان، الفنانة صفاء جلال، والمطرب محمد رشاد، إلى جانب بعض قيادات حزب العدل في المحافظات المصرية.

كلمة ناهد السباعي في المؤتمر الأول لحملة شارع أليف

ألقت الفنانة ناهد السباعي كلمة بعد تعينها سفيرة لمبادرة شارع أليف، وأعربت عن سعادتها الغامرة باختيارها كسفيرة للمبادرة، حيث أنها كانت ترغب طوال الوقت في الوصول إلى طريقة ترعى بها حقوق الحيوانات الضالة، وتعليم الأطفال الطريقة الصحيح للتعامل معهم، وشددت على أهمية تربية الأطفال على الرفق بالحيوانات وعدم الخوف منهم، وأكدت أنهاا ستدعم المبادرة بكل الطرق الممكنة.

افتتاح المؤتمر وكلمة زية عصام مؤسسة مبادرة شارع أليف

قام الإعلامي حسام الأمير أفتتاح المؤتمر الخاص بمبادرة شارع أليف، وأوضح تزامن خلق مبادرة تهدف لحقوق الحيوان مع اختيار عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وأن حقوق الحيوان ليست أقل أهمية من حقوق الإنسان، مما جعل الأديان السموية تؤكد على ذلك، ودعى لوقف العنف والقتل التي تتعرض لها الحويانات الضالة.

وبدورها أشارت زينة عصام مؤسسة حملة شارع أليف، إلى عمل المبادرة على تعليم الأطفال كيفية التعامل السليم مع الحويانات، ورفع الوعي لديهم ولدى الكبار أيضًا بأن الحوانات شريكًا لنا في الحياة، ووجودها ضروري لتحقيق التوازن البيئي، والحفاظ على التنمية المستدامة، وحذرت من قتل الحيوانات والعنف ضدهم، حيث أن الإحصائيات تُشير إلى قتل 500 ألف حيوان سنويًا.

كلمة النائب عبد المنعم إمام

أكَّد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل والراعي الرسمي للمبادرة، على أن الحفاظ على الحيوانات هو جزء لا يتجزاء من حماية مستقبل الإنسان، لما يحققه وجود الحيوانات في حياتنا من توازن بيئي، وأعلن عن تقديم مشروع قانون "رعاية وحماية الحيوان في مصر" لمجلس النواب،

هذا إلى جانب دعم الجهات الدولة والوزارات لمبادرة شارع أليف، تحديدًا بعد انقراض عدد من أنواع الحيوانات والطيور، من بينها طائر العقاب وهو الرمز الموجود في علم مصر، وغيره من الحيوانات مما يُهدد المستقبل الغذائي والبيئي للإنسان.