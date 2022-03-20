/687023/مدخنة-مخالفة-تصيب-سكان-عقار-بالغربية--بأزمات-تنفس-وهذا-رد-المسؤلين

اشتكى سكان احد العقارات بشارع طلعت حرب فى الجمهورية، التابعة لحى ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من بسبب وجود مدخنة مخالفة خاصة بمخبز بلدى داخل مسقط العقار، ما تسبب فى حدوث أضرار صحية لهم، وتقدموا بعدة شكاوى للجهات المعنية، وصدر قرار بالغلق، ولم ينفذ.

وقال محمد جمعة أحد السكان، أن المدخنة الخاصة بالمخبز المملوك لاحدى السيدات داخل مسقط العقار ملاصقة للجدران وجميع الأدخنة الصادرة منها تتصاعد على الشقق السكنية، فتسببت فى اضرار صحية جسيمة لسيدة مريضة سرطان كما أصيبت الاطفال بضيق فى التنفس، لافتا أن اكد الطبيب المعالج لهم انه بسبب أستنشاق هواء ملوث.

وأوضح مصطفى عمر ساكن أخر، أن سكان العقار حاولوا التفاهم بطرق ودية مع مالكة المخبز، والمساهمة معها ماديا فى نقل المدخنة خارج العقار حرصا على سلامة السكان، ولكنها ترفض جميع هذه الحلول، ما جعلهم يتقدموا بشكاوى الى الجهات المعنية، منها حى ثان المحلة الذى اقر بوجود مخالفات وبناءا عليه صدر قرار رقم ٤٩٥ بغلق المخبز منذ ٣ شهور ولكنه ظل حبيس الادراج حتى هذه اللحظة.

مشكلة تثير غضب الأهالى فى الغربية

واشارت هند علام ساكنة اخرى، أنهم تقدموا بشكاوى للأمن الصناعى وحرر محضر ضد صاحبة المخبز رقم ٦١٠٣ لانه مخالف لشروط التراخيص والبيئة، كما تقدموا بشكوى للصحة البيئية والمهنية واقرت بدورها بوجود مخالفات، وتحرر محضر أخر رقم ٦٨٩٦ ورغم كل هذه المخالفات يظل المخبز يعمل حتى هذه الان .

ومن جانبه، أكد احمد سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، فى تصريحات لـ " دوت الخليج "، أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبة المخبز المذكور واعداد حملة لتنفيذ قرار الغلق.

ثقافة طنطا تحتفل بالأم المثالية

نظم قصر ثقافة الطفل بطنطا التابع لفرع ثقافة الغربية، اليوم، احتفالية لتكريم عدد من والأمهات المثاليات، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، للاحتفال بعيد الأم، وذلك بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رواد القصر وإشراف ابتسام قنديل مديرة القصر، تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية.