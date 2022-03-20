/687030/ياسر-عمر-روسيا-وأوكرانيا-يستحوذان-على-35-من-غذاء-العالم-و40-من-انتاج-الاسمدة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اجتماع الرئيس اليوم باعضاء الحكومة للاطلاع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وتوجيه الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، سيضمن الاستفادة الكبيرة لمحدودي الدخل وكافة المواطنين .

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الاعلامي أحمد موسى ، مشيرا عاى ان الدولة المصرية خلال أزمة كورونا اتخذت حزمة من الاجراءات والقررات ايضا من اجل تجاوز ههذ المرحلة، والان تقوم الدولة المصرية ببذل قصارى جهودها من أجل المحافظة على محدودي الدخل وتفادي الاضرار الناجمة من الازمة الروسية الاوكرانية.

ياسر عمر: روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 35% من غذاء العالم و40% من انتاج الاسمدة

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولي 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، الامر الذي يعني ان الواردات اكبر من المصاريف وهو أمر لم يتحقق منذ 3 سنوات.

أزمة كورونا شهدت اتخاذ الحكومة اجراءات وتوجيهات من الرئيس السيسي

وأكل عمر أن أزمة كورونا شهدت اتخاذ الحكومة اجراءات وتوجيهات من الرئيس السيسي، من أجل التخفيف على محدود الدخل، حيث تم عمل قاعدة بيانات لهم من أجل ابعاد المتطفلين عنهم وضمان وصول الدعم لهم بشكل كامل على النحو الذي يضمن لهم حياة كريمة.

وأكمل عمر أن الحكومة استبعدت المتطفلين على محدودي الدخل من خلال قاعدة البيانات، متطرقا في حديثه إلى الازمة الروسية الاوكرانية حيث يستحوذ طرفاها على 35 % من غذاء العالم ، و 40 % من انتاج الاسمدة.