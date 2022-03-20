«شبح المدربين» الضحية السادسة لموسيماني تقترب من السقوط بدوري أبطال إفريقيا

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حرص مجلس إدارة نادي الهلال السوداني على دعم وتحفيز فريقهم، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك من خلال تجديد الثقه في المدير الفني للفريق والجهاز المعاون معه قبل مواجهة الأهلي بالقاهرة، ولكن ذلك يشير إلى إقالة المدير الفني البرازيلي جواو موتا من على رأس الجهاز الفني للفريق السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يلتقي النادي الأهلي مع نظيرة القاري الهلال السوداني، في الثاني من أبريل القادم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني، نتيجة لقاء الذهاب بالجوهرة الزرقاء بالخرطوم، في ثاني جولات المجموعة.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز أمام الهلال السوداني أو التعادل لحسم بطاقة التأهل للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من المركز الثاني.

موقف الفريقين بالدوري

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع الهلال السوداني، والمريخ، وصن داونز الجنوب إفريقي، والتي حسم فيها صن داونز بطاقة التأهل من المجموعة فيما تظل البطاقة الثانية حائرة بين المارد الأحمر والهلال.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويتواجد الهلال أيضاً في المركز الرابع والأخير بنفس عدد النقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ضحايا بيتسو موسيماني

كان الإنجليزي لي كلارك، آخر ضحايا موسيماني، بإقالته من على رأس الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني، بعد الخسارة من الأهلي أول أمس الجمعة بثلاثية مقابل هدف.

جاء حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أول ضحايا موسيماني وهو على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده، والفوز على مصر وإقصاءها من الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا.

وكانت ضحية موسيماني قبل كلارك مدرب المريخ السوداني، جارديم مدرب الهلال السعودي بعد الخسارة من الأهلي في مونديال الأندية برباعية على برونزية العالم.

هناك أيضًا، جاموندي مدرب الوداد المغربي، حيث استطاع بيتسو مع الأهلي من الفوز عليه في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2020، مما دفع إدارة الفريق المغربي إلى إقالة المدير الفني.

وانضم إلى هؤلاء أيضًا، المدرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للترجي التونسي، حيث استطاع بيتسو موسيماني مع الأهلي من الفوز على الفريق التونسي في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2021، الأمر الذي تسبب في إقالة الشعباني من تدريب بطل تونس.