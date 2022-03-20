محمد صلاح يصل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى السنغال

وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، منذ قليل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر، غدا الإثنين.

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن الجولة النهائية لتصفيات كأس العالم.

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه