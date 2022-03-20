أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد حول طقس الإثنين

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد 22 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.
ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجة الحرارة.
وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
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