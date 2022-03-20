/687034/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-الرعب-يسيطر-على-المداح-2-في-البوسترات-الرسمية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «المداح 2»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، البوستر الرسمي له، والذي ظهر به الفنان حمادة هلال في وضعيات مختلفة، واقتصر البوستر عليه فقط كبطل العمل.

دوت الخليج يرصد البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 2 المقرر طرحه في رمضان 2022

تصدر الفنان حمادة هلال البوسترات الرسمية لمسلسل «المداح 2»، بمفرده حيث طرحت الشركة المنتجة للعمل في 3 بوسترات بوضعيات مختلفة، الأولى في بيت مهجور وخلفه خيال لشخص ما، والثانية جالسا في سجن وحوله مجموعة من الشموع، والثالثة واقفة بالسبحة وكأنه يخاطب أحدا من الجن.

أبطال مسلسل المداح 2

ويشارك حمادة هلال في بطولة الجزء الثاني من مسلسل المداح عدد كبيرب من نجوم الفن، مثل: هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

هبة مجدي في المداح 2

هذا وكشفت الفنانة هبة مجدي التي تخوض البطولة النسائية للعمل عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «المداح 2»، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، على شاشة mbc مصر، مؤكدة أنه مغامرة صعبة عليها خاصة وأنها لم تستمر في الجزء الاول.

وقالت هبة مجدي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز : «يارب يبقى مفاجأة زي مانا حسيت وقريت في الورق، وشيفاه في التمثيل، وان شاءالله هيبقى احلى من الجزء الاول، لانه مختلف تماما عنه».

تفاصيل شخصية هبة مجدي في مسلسل المداح 2

وتابعت هبة مجدي كاشفة عن تفاصيل شخصيتها: «بانرات المسلسل مغرقة الشوراع، وكلهم شاكين في نظرتي، وأنا شريرة في العمل، وفي أسباب كتيرة هي اللي مخلية الشخصية كدة، والناس مش هتعرف ليه هي عاملة كدة غير في آخر المسلسل».

ويعد المداح 2 استكمالا للجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.