/687029/بدون-اسم-طرح-البوستر-الدعائي-لبرنامج-رامز-جلال-2022

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2022، دون الإعلان عن اسم العمل حتى الان، إذ ظهر به رامز بظهره ممسكا بفانوس رمضان، ومرتديا ملابس أشبه بزي الجيش وحوله منطقة مشتعلة بالنيران.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2022

رجح البعض من خلال البوستر أن البرنامج سيدور حول الإرهاب والتفجيرات إذ يتعرض ضيف برنامج لهجوم مسلح وفي وسط التفجيرات يظهر الفنان رامز جلال كعادته ليفاجىء الضيف بعد إثارة الرعب داخله.

رامز جلال يروج لبرنامجه في رمضان 2022

واعاد رامز جلال نشر البوستر الدعائي لبرنامجه في رمضان 2022 من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر».

برنامج رامز جلال رمضان 2022

الجدير بالذكر أنه أتى اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022، في البداية بعنوان «رامز لابسه جن»، بناء على أن فكرة العمل ستدور حول وقوع ضيوف رامز جلال في فخه نتيجة زيارتهم لمقبرة، ثم تغلق عليهم ويظهر رامز في صورة ملاك يحاسب الضيف على أعماله، ولكن عرضت الفكرة ذاتها في المواسم السابقة، ولم تلقى استحسان عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأتى اسم برنامج رامز جلالرد رمضان 2022 الثاني بعنوان «رامز مخو ضرب»، ومن المقرر أن يكون هذا الاسم النهائي للعمل المقرر عرضه فى رمضان 2022.

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال برنامجه في شهر رمضان 2022، عدد من الوجوه الجديدة التي سنتفاجأ بها في الموسم الرمضاني المقبل، من بيهم لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي ظهر في أكثر من صورة جمعته برامز جلا، وحارس المرمى أبو جبل، ومطرب الراب ويجز، فضلا عن بعض النجوم الذي يعتاد رامز استضافتهم خلال البرنامج في كل موسم رمضاني له، وسيحقق العمل نجاحات ساحقة كعادة رامز جلال.