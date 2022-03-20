/687028/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--تعرف-على-شخصية-نضال-الشافعي-بملف-سري

روج الفنان نضال الشافعي لمسلسله الجديد الذي يشارك به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 ، وهو مسلسل ملف سري برفقة الفنان هاني سلامة.

دوت الخليج يكشف شخصية نضال الشافعي في مسلسل ملف سري

مسلسلات شهر رمضان 2022

كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل شخصيته التي يجسدها خلال أحداث مسلسل ملف سري، حيث نشر مجموعة صور له من الكواليس.

وعلق الشافعي على الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “شخصية شاكر من ملف سري.. رمضان 2022”، حيث يجسد شخصية شقيق هاني سلامة.

ويضم مسلسل “ملف سري” في بطولته عدد من النجوم ومنهم نضال الشافعي، هاني سلامة، دينا، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، وصفاء جلال، ووفاء عامر، ومحسن محيي الدين، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي.

نضال الشافعي رمضان 2022

ويشار أن أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة تدور في إطار تشويق وإثارة وغموض، حيث يحاول بطل العمل هاني سلامة العثور على سر جريمة قتل، والمسلسل من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ولم يكن مسلسل ملف سري الوحيد الذي يظهر خلاله نضال الشافعي بالموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، حيث يشارك في بطولة مسلسل "دايما عامر" برفقة الفنان مصطفي شعبان، وتدور أحداث المسلسل داخل إحدى المدارس حول الأستاذ عامر وهو مصطفى شعبان الذي يعمل أخصائي اجتماعي.

بينما يجسد نضال الشافعي شخصية أكرم الذي يعمل مدرس كيمياء، ويشاركهما في بطولة مسلسل دايمًا عامر عدد من النجوم مثل صلاح عبدالله، لبلبة، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، محمد لطفي، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، محمد ثروت، أحمد الشامي، وآخرين والمسلسل من تأليف أيمن سليم، ومايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي، كان مشاركته في بطولة مسلسل شارع 9 برفقة عدد من النجوم مثل الفنانة رانيا يوسف، ومحمود عبد الغني، نيرمين الفقي، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، هدى الإتربي، وأحمد سلامة، وآخرين والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، والإخراج لـ محمد عبد الخال.