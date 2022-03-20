/687026/ملخص-مباريات-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-اليوم-الأحد-توتنهام-يضرب-بالثلاثة-وليستر-بثنائية

شهد اليوم الأحد على مبارتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعت بين كلا من ليستر سيتي مع برينتفورد، وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت مباريات اليوم بالجولة الثلاثين من ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي نجح فيها ليستر وتوتنهام تحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة بالبريميرليج.

نتيجة مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد:

حقق ليستر سيتي الفوز على غريمة التقليدي المحلي، برينتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

سجل تيموثي كاستانبي أول أهدف ليستر سيتي في اللقاء، في الدقيقة العشرين وجاء جيمس ماديسون بالثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثون، فيما قلص برينتفورد النتيجة بتسجيل الأول لهم في الدقيقة الـ 85 عن طريق يوان ويسا.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيد إلى 36 نقطة، من أصل 27 مباراة، سجل من خلالها 42 نقطة، فيما تلقت شباكة 46 هدف.

تجمد رصيد برينتفورد عند 30 نقطة، من أصل 30 مباراة، نجح في تسجيل 33 هدف، فيما تلقت شباكة 47 هدف.

نتيجة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد:

انتهت أحداث مباراة توتنهام هوتسبر ووست هام يونايتد، بفوز توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كورت زوما لاعب فريق وست هام يونايتد سجل التهديف مبكراً في اللقاء، ولكن في شباك فريقه، في الدقيقة التاسعة، ليهدي توتنهام التقدم في وقت مبكر.

أكد هيونج مين سون بالثاني في الدقيقة الـ 24 ، وبالثالث في الدقيقة الــ 88 من عمر اللقاء، وعاد وست هام في المباراة بتسجيل الهدف الوحيد له في اللقاء، في الدقيقة الـ 35 عن طريق سعيد بن رحمة.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيد إلى 51 نقطة، من أصل 29 مباراة، سجل من خلالها 47 نقطة، فيما تلقت شباكة 36 هدف.

تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 48 نقطة، من أصل 30 مباراة، نجح في تسجيل 49 هدف، فيما تلقت شباكة 39 هدف.