/687021/تترات-مسلسلات-شهر-رمضان-2022-علي-الحجار-يشارك-في-جزيرة-غمام

يستعد الفنان علي الحجار لتسجيل أغنية تتر مسلسل جزيرة غمام، إلى جانب عدد من الأغاني التي سيقدمها بصوته داخل أحداث المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وأعلن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

دوت الخليج يرصد إعلان علي الحجار عن غناءه تتر وأغاني مسلسل جزيرة غمام

علي الحجار يعلن عن أداءه أغنيات مسلسل جزيرة غمام

نشر الفنان علي الحجار صورة له إلى جانب البوستر الرسمي لمسلسل جزيرة غمام، المقرر مشاركته بين مسلسلات شهر رمضان 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على الصورتين معلنًا عن أدائه أغنيات مسلسل جزيرة غمام قائلًا: "قريبآ أغانى مسلسل جزيرة غمام"، وأضاف إلى تعليقه هاشتاج باسم المسلسل جزيرة غمام.

مسلسل جزيرة غمام بين مسلسلات شهر رمضان 2022

تدور أحداث مسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، في عشرينيات القرن الماضي، حيث يعرض تفاصيل أحداث منذ 100 سنة من الآن، ويحكي قصة قرية بسيطة يسيطر فيه الشر، وينكسر فيها كل ضعيف لا نفوذ له، ويقدم بطولة هذا المسلسل باقة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، أحمد أمين، محمد جمعة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الآخرين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

علي الحجار يُمتع الجمهور في مهرجان أبيدوس

أشعل المطرب علي الحجار الأجواء في حفلة يوم 11 مارس الجاري، في مهرجان أبيدوس في سوهاج، وكان الحفل وكل فعاليات المهرجان الغنائي تُقام في معبد أبيدوس الأثري، وغنى علي الحجار عدد من أجمل أغنياته التي يفضلها جمهوره، من بينها تتر مسلسل الرحايا، الذي قدمه عام 2009، وظهر تفاعل الجمهور مع كل أغانيه، وكان يرتدي جاكت أبيض أنيق، مع تيشيرت أسود ضيق الرقبة وبنطلون جينز أزرق.

غنى الفنان علي الحجار على مسرح المهرجان الموسيقي الغنائي أبيدوس بسوهاج، كما فعل عدد من نجوم الغناء والطرب في مصر، ومن بينهم أمير الرومنسية هاني شاكر، والفنان هشام عباس الذي أفتتح المهرجان، وكان أول من يغني على مسرحه.